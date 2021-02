Champions-League: FC Bayern München besiegt Lazio Rom mit 4:1

Stiko-Chef fordert pragmatische Lösung für zurückgewiesene Impf-Dosen

Berlin: Die Ständige Impfkommission, Stiko, plädiert dafür, die Reihenfolge bei den Corona-Impfungen nicht allzu starr einzuhalten. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Stiko-Chef Mertens, in allen Impfzentren sollte es unbedingt Listen dafür geben, wer an die Reihe komme, wenn Dosen übrig bleben. Damit kein Impfstoff verworfen werde, könnten Kandidaten aus nachfolgenden Prioritätsgruppen vorgezogen werden. Die Übergänge dürften nicht als harte Grenze aufgefasst werden. Das, so Mertens, müsse pragmatisch vor Ort geregelt werden. Nach Angaben des Stiko-Chefs bleiben jeden Tag viele Dosen des Vakzins von Astrazeneca liegen, das in der Bevölkerung niedrigere Akzeptanz genießt als die ebenfalls zugelassenen Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Mertens nannte die Gründe für die Ablehnung des Astrazeneca-Impfstoffs "weitgehend irrational".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 07:00 Uhr