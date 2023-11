Champions League: FC Bayern macht Achtelfinale perfekt

München: Der FC Bayern hat in der Champions League vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Die Münchner gewannen gegen Galatasaray Istanbul 2:1 und holten damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Zuvor sicherte sich Union Berlin seinen ersten Punkt in der Königsklasse, beim 1:1 in Neapel. Die Mannschaft hat somit nach zwölf verlorenen Spielen in Folge ihre Niederlagenserie gestoppt, die K.o.-Phase können die Berliner jetzt aber trotzdem nicht mehr erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 23:00 Uhr