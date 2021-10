Champions League: FC Bayern gewinnt bei Benfica Lissabon

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Der FC Bayern München hat einen großen Schritt Richtung Achtelfinale der Fußball Champions League gemacht. Der deutsche Rekordmeister gewann auch sein drittes Spiel in der Gruppe E bei Benfica Lissabon mit 4:0. Zwei Tore erzielte Leroy Sané, Robert Lewandowski traf einmal. Zudem köpfte Lissabons Everton ins eigene Tor. Dabei mussten die Münchner auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten, der wegen eines grippalen Infekts im Hotel blieb. Am frühen Abend hatte Wolfsburg in Salzburg 1:3 verloren. Damit schwinden die Chancen der Wolfsburger aufs Weiterkommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.10.2021 23:15 Uhr