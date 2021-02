Champions League: FC Bayern gewinnt 4:1 bei Lazio Rom

Spahn: Impfungen von Lehrkräften und Kitapersonal von heute an möglich

Die Bundesländer können von heute an Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas gegen Corona impfen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn tritt heute eine entsprechende Verordnung in Kraft. Für die Impfungen kommen voraussichtlich zunächst hunderttausende Dosen des Herstellers Astrazeneca infrage. Sie werden bisher nicht genutzt, weil sie nur an unter 65-Jährige verimpft werden sollen. - Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission spricht sich für zweckmäßige Lösungen für übrig gebliebene Impfstoffe aus. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, beim Impfstoff von AstraZeneca blieben jeden Tag viele Einheiten liegen. Deshalb sollte es in allen Impfzentren Listen geben, die festlegen, wer aus nachfolgenden Prioritätsgruppen an die Reihe kommt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 04:00 Uhr