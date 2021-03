Champions League: FC Bayern gegegn PSG

Deutschland klettert im Weltglücksbericht auf Platz 7

New York: Trotz Corona hat Deutschland im Weltglücksbericht der Vereinten Nationen einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Bundesrepublik landet sogar in den Top Ten - und zwar auf Platz 7. Die glücklichsten Menschen der Welt leben laut "World Happiness Report" in Finnland. Die Finnen erobern den Spitzenplatz jetzt schon zum vierten Mal in Folge. In der Studie heißt es, in Finnland gebe es einen sehr hohen Gemeinsinn und viel gegenseitiges Vertrauen. Das habe während der Pandemie geholfen, Leben und Lebens-Unterhalte zu schützen. Für die Studie wurden Einwohner von 149 Ländern zu ihrer Lebensqualität befragt. Diesmal ging es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Wohlbefinden der Menschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.03.2021 14:45 Uhr