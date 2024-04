Champions League: Dortmund verliert gegen Madrid

Zum Sport: In der Fußball Champions League hat Borussia Dortmund sein Viertelfinalhinspiel verloren. Gegen Gastgeber Atletico Madrid hieß es am Ende 1 zu 2. In der Deutschen Eishockey Liga haben die Straubing Tigers den Einzug ins Finale verpasst. Sie verloren am Abend gegen die Eisbären Berlin mit 2 zu 3 nach Verlängerung. Damit setzten sich die Berliner in der Halbfinalserie mit 4 zu 1 durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 06:00 Uhr