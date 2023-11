Champions League: Dortmund gewinnt - Barcelona verliert

Dortmund: In der Fußball-Champions League hat Bundesligist Borussia Dortmund seine Chancen auf den Einzug in die K-O-Runde verbessert. Die Borussia schlug den britischen Club Newcastle United mit 2:0. In der Gruppe H hat Tabellenführer FC Barcelona überraschend gegen Donezk aus der Ukraine mit 0:1 verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 22:00 Uhr