Champions League der Frauen: FC Bayern schlägt FC Barcelona mit 3:1

München: Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihr Champions-League-Gruppenspiegel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen. Die Tore für die Münchnerinnen erzielten Klara Bühl, Lina Magull und Lea Schüller. Mit dem Heimsieg in der Arena in Fröttmanning steht der FC Bayern nun punktgleich mit den Katalaninnen auf Rang 2 in der Gruppe D und hat gute Chancen aufs Erreichen des Viertelfinales. Das nächste Gruppenspiel bestreiten die Münchnerinnen am Donnerstag in der kommenden Woche beim schwedischen Meister FC Rosengard.

