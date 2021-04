Champions League: Borussia Dortmund verliert knapp, FC Bayern trifft auf Paris

Nachrichtenarchiv - 07.04.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manchester: In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City knapp verloren. Die Engländer waren in der ersten Halbzeit durch einen Treffer von Kevin de Bruyne in Führung gegangen, Dortmunds Kapitän Marco Reus glich in der 84. Spielminute aus. In der 90. Minute gelang City-Spieler Phil Foden der Siegtreffer. In der zweiten Partie des Abends gewann Real Madrid gegen den FC Liverpool mit 3:1. Heute empfängt der FC Bayern München Paris St. Germain. Beide Mannschaften bestritten im vergangenen Jahr das Endspiel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.04.2021 05:00 Uhr