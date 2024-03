Champions League: Bayern spielt gegen Arsenal, der BVB gegen Atlético Madrid

Nyon: Bayern München wird im Viertelfinale der Fußball Champions League auf den englischen Spitzenreiter FC Arsenal treffen. Das hat die Auslosung am Mittag in der Schweiz ergeben. Borussia Dortmund muss gegen Atlético Madrid antreten. Damit haben die deutschen Mannschaften eher schwere Gegner erwischt. Die Hinspiele steigen am 9. und am 10. April, die Rückspiele finden dann eine Woche später statt. Bayern und Dortmund müssen zuerst auswärts antreten. Außerdem trifft Real Madrid auf Manchester City, Paris St. Germain empfängt Barcelona. Das Endspiel ist am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion. Auch ein deutsches Finale - wie schon 2013 - ist dann durch die Auslosung möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 13:00 Uhr