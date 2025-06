Chamenei bereitet offenbar eigene Nachfolge vor

Teheran: Irans oberster Führer Ajatollah Chamenei bereitet offenbar seine eigene Nachfolge vor. Wie die "New York Times" berichtet, hat Chamenei für den Fall seines Todes drei Kandidaten benannt, die an seine Stelle treten könnten. Chameneis derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Nach Informationen der "New York Times" befindet er sich in einem Bunker und hält über einen Mittelsmann Kontakt zu den Armee-Kommandeuren. Zuletzt gab es Spekulationen, Chamenei könnte ins Visier der israelischen Armee geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 21:30 Uhr