Chamenei bedankt sich bei Streitkräften für Angriff auf Israel

Teheran: Das geistliche Oberhaupt des Iran hat sich bei den Streitkräften des Landes für ihren Einsatz gegen Israel bedankt. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna zitiert Chamenei mit den Worten, der Iran habe bei diesem Einsatz seine Willenskraft demonstriert. Die reformistisch orientierte iranische Tageszeitung Shargh meldet derweil, die iranische Führung sei mit den USA in Kontakt, um die Atomverhandlungen wiederaufzunehmen. Das Blatt berichtet unter Berufung auf informierte Quellen, die iranische UN-Mission in New York koordiniere entsprechende Gespräche. Der iranische Außenminister Amirabdollahian hatte bereits gestern bestätigt, dass während seines Aufenthalts in New York Gespräche über das Atomabkommen geführt worden seien. Beobachter mutmaßen, dass die Führung in Teheran den aktuellen Militärkonflikt mit Israel als Druckmittel Nutzen will, um das von den USA ausgesetzte Abkommen wiederzubeleben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 14:00 Uhr