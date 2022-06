CDU zeigt sich von Scholz-Reise enttäuscht

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union im Bundestag hat sich enttäuscht gezeigt, dass Kanzler Scholz der Ukraine keine weiteren Waffen in Aussicht gestellt hat. Fraktionsvize Wadephul sagte der "Welt", für Scholz wäre es in Kiew höchste Zeit gewesen, endlich eine klare Zusage für die unmittelbare Lieferung schwerer Waffen zu geben. Vertreter der Regierungsparteien zeigten sich dagegen mit der Reise zufrieden. SPD-Chef Klingbeil sagte, in einer historischen Umbruchphase müsse alles dafür getan werden, Europa geopolitisch zu stärken. Das erfordere Führung. Diese Führung habe Olaf Scholz gezeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 07:00 Uhr