CDU-Wirtschaftsrat legt Corona-Austiegspläne vor

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Wirtschaftsrat hat einen Plan für eine Ausstiegsstrategie aus den Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie vorgelegt. In dem Papier sieht der Rat zehn Punkte vor, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Unter anderem spricht sich der Verband dafür aus, nicht starr an der 800-Quadratmeter-Regelung für Ladenöffnungen festzuhalten und schlägt vor, Schutzmaßnahmen bundesweit einheitlich festzulegen. Außerdem fordert er schrittweise Öffnungen von Schulen und Kitas sowie für Hotels und Gaststätten. Generalsekretär Steiger sagte, die Ressourcen unseres Landes seien trotz seiner bisher robusten Wirtschaft und soliden Haushaltspolitik nicht unendlich. Die Politik solle daher die Bedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze wieder stärker in den Blick nehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 14:45 Uhr