CDU-Wirtschaftsrat fordert Verbot von Reisen in Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Wirtschaftsrat fordert ein generelles Reiseverbot für Corona-Risikogebiete. Das Reiserecht könne nicht höher bewertet werden als die Rechte von Millionen von Deutschen, denen ein erneuter Lockdown drohen könnte, sagte der Generalsekretär des Verbands, Steiger, der "Bild"-Zeitung. Das Arbeits- und Schulleben ein zweites Mal herunterzufahren, könne sich die Bundesrepublik nur unter erheblichsten Schwierigkeiten noch einmal leisten, so Steiger weiter. Deshalb erwarte er von der Politik mehr vorausschauendes Handeln. Ab morgen müssen sich Urlauber aus Corona-Risikogebieten bei der Rückkehr in die Bundesrepublik auf das Virus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Ergebnis vorweisen können. Aktuell stehen etwa 130 Staaten auf einer entsprechenden Liste des Robert-Koch-Instituts. In der EU sind derzeit Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen und die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 06:00 Uhr