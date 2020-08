CDU-Wirtschaftsrat fordert konsequentes Verbot von Reisen in Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einen Tag vor Inkrafttreten der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hat der CDU-Wirtschaftsrat gefordert, solche Reisen prinzipiell zu verbieten. Generalsekretär Steiger sagte der "Bild"-Zeitung, Reisen in Risikogebiete müssten konsequenterweise untersagt werden - eine zweite Phase mit Betriebs- und Schulschließungen werde sich Deutschland nur unter erheblichsten Schwierigkeiten noch einmal leisten können. Aktuell stuft das Robert-Koch-Institut etwa 130 Staaten als Risikogebiete ein. Nach neuesten Zahlen des RKI haben sich zuletzt 1.147 Menschen in der Bundesrepublik nachweislich neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München, Protzer, sagte im BR-Interview, man sei noch entfernt von einer zweiten Welle. Es gelte aber, aufzupassen. Mit Blick auf die Belastung des Gesundheitssystems sagte sie, Deutschland befinde sich im Moment noch in einer sehr guten Lage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 10:00 Uhr