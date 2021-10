CDU will kompletten Bundesvorstand neu wählen

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU will sich personell neu aufstellen und dabei die Basis stärker beteiligen. Generalsekretär Ziemiak hat vor einer halben Stunde mitgeteilt, dass zunächst eine Konferenz der Kreisvorsitzenden einberufen wird. Sie ist schon für den 30. Oktober vorgesehen. Drei Tage später soll der Bundesvorstand entscheiden, wie die Mitglieder-Beteiligung konkret aussehen soll. Danach wird ein Bundesparteitag stattfinden, der den kompletten Parteivorstand neu wählen soll. Einen genauen Termin für diesen Parteitag nannte Ziemiak noch nicht. Bis dahin soll CDU-Chef Laschet den weiteren Prozess moderieren. CSU-Fraktionschef Kreuzer warnte bei einer Konferenz der Fraktionsvorsitzenden in Magdeburg vor einer knappen Entscheidung für den neuen CDU-Chef. Eine Neuaufstellung müsse in der Bevölkerung breite Akzeptanz haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 14:45 Uhr