CDU will in Hessen mit SPD regieren

Wiesbaden: Die CDU in Hessen will künftig mit der SPD regieren statt den Grünen. Das hat Ministerpräsident Rhein vor Vertretern der Presse angekündigt. Nach seinen Worten ist die Entscheidung in den CDU-Gremien einstimmig gefallen. Die Koalitionsverhandlungen sollen am Dienstag beginnen. Rhein sagte, die heutigen Probleme seien komplex, dies erfordere eine andere Politik. Insbesondere bei der Migration gehe es darum, mit Vernunft zu regieren, so Rhein weiter. Seine Partei setze auch auf Anreize statt Verbote - dies sei der klare Auftrag des Wahlergebnisses. Der hessische CDU-Chef dankte den Grünen ausdrücklich für die Zusammenarbeit der letzten Jahre.

