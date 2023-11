CDU will in Hessen erste christlich-soziale Koalition seit 70 Jahren

Wiesbaden: In Hessen will die CDU mit der SPD Koalitionsverhandlungen beginnen. Damit wird es dort voraussichtlich zum ersten christlich-sozialen Bündnis seit 70 Jahren kommen. Das hat der hessische CDU-Landeschef und Ministerpräsident Rhein angekündigt. Die Entscheidung für die SPD als Partner begründete Rhein auch mit den aktuellen Herausforderungen: Die Schnittmengen sind derzeit mit der Sozialdemokratie einfach größer als bei den Grünen, betonte er. Es sei ein guter Weg, wenn sich eine christlich-soziale Koalition der Volksparteien Themen wie der Inneren Sicherheit oder der Migration annehme. Die Gespräche sollen am Dienstag starten. Die CDU hatte zehn Jahre lang mit den Grünen in Hessen regiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 20:15 Uhr