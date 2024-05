CDU will Grundsatzprogramm beschließen

Berlin: Die CDU hat ihren Bundesparteitag fortgesetzt - am heutigen zweiten Tag will die Partei nach 17 Jahren ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Der Chef der Schwesterpartei CSU, Söder, sagte in der Bayern2-Welt am Morgen, wörtlich: "In dem Programm ist sehr viel CSU drin". Nach seinen Worten stehen sich die beiden Parteien näher als jemals zuvor. Söder betonte, die Entscheidung, wer Kanzlerkandidat der Union werde, falle erst nach der Europawahl und den Landtagswahlen im Herbst. Bei seiner heutigen Gastrede auf dem Parteitag will der CSU-Chef nach eigenem Bekunden vor allem betonen, dass die Unionsparteien eng zusammenstehen. Der 70-seitige Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms setzt mehr konservative Akzente etwa in der Migrations- und Sozialpolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 10:00 Uhr