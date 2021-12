CDU will Ergebnis der Mitgliederbefragung zu Partei-Vorsitz bekanntgeben

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU will am Nachmittag das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zum künftigen Parteichef bekanntgeben. Erstmals in der Geschichte der CDU konnten alle 400.000 Parteimitglieder über die Personalie abstimmen. Beworben hatten sich der ehemalige Kanzleramtsminister Braun, Ex-Fraktionschef Merz, sowie der frühere Umweltminister Röttgen. Im Januar soll dann ein digitaler Parteitag offiziell den Nachfolger vom derzeitigen Vorsitzenden Laschet küren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 02:00 Uhr