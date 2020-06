CDU will Corona-Schulden bis 2030 abbauen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU möchte die Corona-bedingten Schulden bis zum Jahr 2030 wieder abbauen. Generalsekretär Ziemiak sagte in einem Interview, Ende des Jahrzehnts sollte die Staatsverschuldung wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit sein. Wie genau er das erreichen will, erläuterte der CDU-Politiker nicht. Steuererhöhungen lehnte er jedenfalls ab. Diese wären politisch das falsche Signal und ökonomisch fatal, wie Ziemiak sagte. Kritik kam umgehend von der SPD. Fraktionsvize Post sagte, Deutschland brauche im Moment sicher keine Theoriedebatten über eine Rückkehr zur Politik der schwarzen Null. Hintergrund sind die Ausgaben des Staats infolge des Corona-Lockdowns in Höhe von hunderten Milliarden Euro. Dazu gehören etwa Kredite für klamme Unternehmen, das Kurzarbeitergeld oder etwa das Konjunkturpaket, auf das sich die Große Koalition vergangene Woche verständigt hatte. Hinzu kommen krisenbedingte Steuerausfälle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 16:45 Uhr