CDU will bei Parteitag neues Grundsatzprogramm beschließen

Berlin: Die CDU setzt am Vormittag ihren Parteitag fort. Dabei soll das neue Grundsatzprogramm mit dem Titel "In Freiheit leben - Deutschland sicher in die Zukunft führen". Bei einer Abstimmung zum Parteivorsitzenden gestern wurde Amtsinhaber Merz wiedergewählt. Für ihn votierten knapp 90 Prozent der Delegierten. In seiner Rede verwies Merz auf die Ambitionen der Union, die nächste Bundesregierung zu stellen. Für den Fall kündigte er zudem eine radikale Wende weg von Ampel-Projekten an, etwa in der Sicherheits-, der Wirtschafts- und der Sozialpolitik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 05:00 Uhr