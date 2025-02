CDU will bei Parteitag Kurs in der Migrationspolitik festlegen

Berlin: Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl will die CDU auf einem Parteitag ein Sofortprogramm für den Fall eines Wahlsieges beschließen. Rund tausend Delegierte kommen hierfür in Berlin zusammen. Zu den 15 Maßnahmen zählt neben Entlastungen für die Wirtschaft sowie einer Stärkung der inneren Sicherheit auch eine Wende in der Asylpolitik. Konkret sind etwa Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen vorgesehen. Bundesweit haben gestern Abend zehntausende Menschen gegen den Kurs der Union in der Migrationspolitik protestiert. Allein in Berlin waren es laut Polizei rund 160.000 Teilnehmer. Kundgebungen gab es auch in in Regensburg und Nürnberg. Kritisiert wird, dass die Union bei Abstimmungen im Bundestag auch Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte, um eine Mehrheit zu erreichen.

