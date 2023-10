CDU will Arbeitspflicht für alle gesunden Bürgergeld-Empfänger

Berlin: Die CDU pocht darauf, dass gesunde Empfänger von Bürgergeld arbeiten müssen. CDU-Generalsekretär Linnemann verwies in der "Bild am Sonntag" auf 600.000 Menschen im Alter von 18 und 25 Jahren, die weder arbeiten noch eine Ausbildung machen. Für diese Menschen setze das Bürgergeld die falschen Anreize, so Linnemann. Seiner Ansicht nach müssen diese jungen Leute einer gemeinnützigen Tätigkeit nachgehen, wenn sie nach sechs Monaten noch keinen Job haben. Wörtlich fügte der Generalsekretär hinzu: "Wer dem nicht nachkommt, dem muss die Stütze deutlich gekürzt werden." Das Bürgergeld hat zum Jahreswechsel die bisherige staatliche Unterstützungsleistung Hartz IV abgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 12:00 Uhr