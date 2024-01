CDU will als Gegenmodell zur Ampel ins Wahljahr 2024 gehen

Heidelberg: Die CDU will sich für das wichtige Wahljahr 2024 als klares Gegenmodell zur Ampel-Koalition in Stellung bringen. Generalsekretär Linnemann sagte zu Beginn der Vorstandsklausur in Heidelberg, die Legitimation der politischen Parteien, Probleme zu lösen, schwinde. Die Ampel sei Hauptverursacher. Morgen wird voraussichtich eine achtseitige Erklärung mit dem Titel "Klarer Kurs für Deutschland und Europa" verabschiedet. In dem Entwurf soll die Ampel-Regierung als "kraftlos, kopflos, planlos und zerstritten" kritisiert werden. Das Bürgergeld und das Heizungsgesetz will die CDU demnach wieder abschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 07:00 Uhr