CDU-Vorstand schlägt von der Leyen als Spitzenkandidatin vor

Berlin: Die CDU unterstützt eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. Parteichef Merz erklärte nach einer Sitzung, der Vorstand habe einstimmig beschlossen, von der Leyen als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, EVP, für die Europawahl vorzuschlagen. Die CDU sei zuversichtlich, dass es ihr gelingen werde, die Gemeinschaft in Zukunft weiter zu führen, auch unter den Vorzeichen eines Krieges in Europa. Von der Leyen bedankte sich für die Nominierung. "Europa ist meine Heimat", sagte sie wörtlich. Die Welt heute sei eine ganz andere als 2019, zu Beginn ihrer ersten Amtszeit als Kommissionspräsidentin. In diesen fünf Jahren aber sei ihre Leidenschaft für Europa gewachsen. Anfang März wird die Europäische Volkspartei, zu der die CDU gehört, bei einem Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest endgültig über die Spitzenkandidatur entscheiden.

