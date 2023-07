CDU-Vorstand billigt Ernennung Linnemanns zum Generalsekretär einstimmig

Meldungsarchiv - 12.07.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die CDU-Spitze hat dem Vorschlag von Parteichef Merz, Carsten Linnemann zum neuen Generalsekretär zu machen, zugestimmt. Laut Merz unterstützte der Parteivorstand seinen Vorschlag einstimmig. Linnemann folgt auf den bisherigen Generalsekretär Czaja. Linnemann zufolge muss die CDU ihr Profil wieder schärfen. Es gehe jetzt darum, dass die Menschen wieder wissen, wofür die CDU steht, sagte der 45-Jährige am Mittag in Berlin. Das Amt des Generalsekretärs sei für ihn eine Ehre, aber auch eine Verpflichtung, so Linnemann. Er gilt als Wirtschaftsexperte und enger Vertrauter von CDU-Chef Merz.

