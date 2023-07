CDU-Vorstand billigt Linnemann als neuen Generalsekretär

Kurzmeldung ein/ausklappen Stoltenberg sieht Ukraine näher an der Nato als je zuvor

Vilnius: Nato-Generalsekretär Stoltenberg sieht die Ukraine näher an der Nato als je zuvor. Zum Abschluss des Natogipfels in Litauen sagte Stoltenberg, es gebe eine Einladung für die Zeit nach dem Krieg und einen einstufigen Beitrittsfahrplan, das sei ein deutliches und vereintes Signal. Gleichzeitig begrüßte es Stoltenberg, dass in Vilnius viele Natomitglieder eine weitere Unterstützung der Ukraine in Aussicht gestellt haben, unter anderen Deutschland. Die G7-Gruppe will Kiew moderne Ausrüstung für seine Luft- und Seestreitkräfte liefern. Die Vereinbarung bleibt allerdings weit hinter der Sicherheitsgarantie zurück, die ein Nato-Beitritt bieten würde. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach dennoch von einem bedeutenden Erfolg für sein Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 17:00 Uhr