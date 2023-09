CDU-Vorschlag zur Aktivrente ruft Kritik hervor

Berlin: Die CDU erntet für ihren Vorschlag für steuerfreie Zuverdienstmöglichkeiten für Rentner heftige Kritik. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte dem "Tagesspiegel", wer im Ruhestand arbeiten wolle, solle das tun. Allerdings diene das CDU-Modell auch dazu, die Menschen an - Zitat - "die Maloche bis zum Tode zu gewöhnen". Es gebe ein Recht auf Ruhestand, so Bartsch weiter. Nach Ansicht der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmidt benachteiligt der Vorschlag diejenigen, die jahrelang körperlich schwer gearbeitet haben - etwa Krankenpflegerinnen oder Dachdecker. Der FDP-Arbeitsmarktpolitiker Cronenberg findet den Vorschlag grundsätzlich sinnvoll, Anreize zur Beschäftigung von Rentnern zu schaffen. Allerdings werde dadurch das Steuerrecht noch komplizierter. Die CDU hatte vorgeschlagen, Älteren steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat zu ermöglichen.

