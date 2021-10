CDU-Vize Breher nennt Neuwahl des Vorstandes folgerichtig

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU diskutiert weiter über den richtigen Weg zur Neuausrichtung der Partei. Die stellvertretende Parteivorsitzende Breher sagte im Interview mit dem BR, die Entscheidung, den kompletten Vorstand zur Wahl zu stellen, sei absolut folgerichtig. Alles müsse auf den Prüfstand. Man könne nicht nur vom Vorsitzenden sprechen - und alle anderen machten einfach so weiter. Eine Mitgliederbefragung habe dabei den Vorteil, dass die Basis beteiligt werde, so Breher. Allerdings sei es fraglich, ob es dadurch auch die besseren Ergebnisse gebe. Generalsekretär Ziemiak hatte gestern Abend in der ARD betont, er selbst sei kein großer Freund von Mitgliederbefragungen, er halte den Bundesparteitag für das geeignetere Instrument. Ausschließen wolle er sie aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 08:00 Uhr