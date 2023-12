CDU und SPD in Hessen einigen sich auf Koalitionsvertrag

Wiesbaden: In Hessen steht die neue schwarz-rote Koalition. Gut zwei Monate nach der Landtagswahl haben sich CDU und SPD auf einen gemeinsamen Vertrag geeinigt. Das fast 200 Seiten dicke Papier soll nun in die Parteigremien gehen. Geplant ist, dass CDU und SPD übermorgen darüber abstimmen. Am Montag könnte der Vertrag unterschrieben werden. Ministerpräsident Rhein von der CDU hatte sich nach der Wahl dafür entschieden, nach acht Jahren nicht mehr mit den Grünen zu regieren. Als Grund nannte er unter anderem eine größere inhaltliche Nähe zur SPD in der Migrationspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 09:00 Uhr