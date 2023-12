CDU und SPD besiegeln Koalition in Hessen

Wiesbaden: In Hessen haben CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Rhein von der CDU erklärte, es sei ein Koalitionsvertrag für alle Hessinnen und Hessen. Dieser solle die Mehrheit stärken und Minderheiten schützen. SPD-Landeschefin und Bundesinnenministerin Faeser betonte, in Zeiten der Verunsicherung sei soziale Sicherheit wichtig. Am Wochenende hatten CDU und SPD jeweils auf Parteitagen das gemeinsame Regierungsprogramm gebilligt - die SPD allerdings erst nach kontroverser Diskussion.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 11:15 Uhr