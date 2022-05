CDU und Grüne stimmen für Koalitionsverhandlungen in NRW

Selenskyj besucht Frontgebiet im Osten der Ukraine

Charkiw: Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion hat der ukrainische Präsident Selenskyj die umkämpfte Region Charkiw im Osten des Landes besucht. Videoaufnahmen zeigen Selenskyj, wie er die Zerstörungen in der Stadt begutachtet und Soldaten auszeichnet. Nach Aussage der örtlichen Behörden sind in Charkiw mehr als 2000 Häuser zerstört, und noch immer sind über 30 Prozent der Region unter russischer Kontrolle. Präsident Selenskyj sagte, im Moment seit das Hauptziel der russischen Truppen aber die Einnahme der Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. In dieser Stadt soll inzwischen die gesamte kritische Infrastruktur zerstört sein.

