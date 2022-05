CDU und Grüne in NRW vereinbaren Eckpunkte für mögliche Koalition

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später einzelne Schauer, Höchstwerte 14 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen überwiegend bewölkt, am Vormittag vereinzelt Regen. Ansonsten Sonne und Wolken im Wechsel, später am Tage von Nordwesten her vereinzelte Schauer, örtlich Gewitter. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. In den nächsten Tagen leicht wechselhaft mit Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern, morgen im Süden auch Gewittern. Höchstwerte 12 bis 18, am Dienstag 17 bis 21 Grad.