CDU und Grüne in NRW stimmen über Koalitionsvertrag ab

Film "Lieber Thomas" mit goldener Lola geehrt

Berlin: Auf dem Messegelände in der Hauptstadt wurde am Abend der Deutsche Filmpreis verliehen. Als bester Spielfilm wurde das Drama "Lieber Thomas" von Regisseur Andreas Kleinert mit der Goldenen Lola geehrt. Das Werk handelt vom Leben des aus der DDR stammenden Schriftstellers Thomas Brasch. Der Schauspieler Albrecht Schuch, der die Hauptrolle spielt, wurde als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der Preis für die beste weibliche Hauptrolle ging an Meltem Kaptan für ihr Spiel im Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" von Regisseur Andreas Dresen. Die Produktion erhielt zudem den Silberpreis in der Kategorie "bester Film". An beiden Filmen war der BR mitbeteiligt. Insgesamt konnte sich der Bayerische Rundfunk über 12 Lolas freuen. Der Deutsche Filmpreis gilt als die wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2022 06:45 Uhr