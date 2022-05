CDU und Grüne in NRW einigen sich auf Sondierungsgespräche

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: CDU und Grüne wollen kommende Woche Sondierungsgespräche über eine Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien hätten sich dafür ausgesprochen, wie CDU und Grüne bestätigten. Vor einer Woche hatte die CDU bei der Landtagswahl in NRW mit 35,7 Prozent die meisten Stimmen geholt, mit deutlichem Abstand vor der SPD. Die Grünen waren mit 18,2 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Schwarz-Grün gilt als die wahrscheinlichste Option für die nächste Landesregierung. Trotzdem will Ministerpräsident Wüst von der CDU morgen Vormittag mit SPD-Landeschef Kutschaty zu einem Arbeitsgespräch zusammmenkommen. Eine große Koalition gilt allerdings in beiden Parteien nur als Notlösung.

