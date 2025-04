CDU und CSU wollen morgen ihre Minister vorstellen

Berlin: CDU-Chef Merz will morgen die künftigen Ministerinnen und Minister präsentieren, die seine Partei in die Bundesregierung entsendet. Das hat CDU-Generalsekretär Linnemann gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt. Die CDU darf laut Koalitionsvertrag sieben der insgesamt 17 Ministerinnen und Minister benennen. Sie bekommt unter anderem das Außen-, das Wirtschafts-, und das Gesundheitsministerium. Auf die CSU entfallen drei Ressorts: das Innenministerium, das Agrarressort und ein Ministerium für Forschung und Raumfahrt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will CSU-Chef Söder die Namen ebenfalls am Montag bekanntgeben. Die SPD will das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids abwarten, der noch bis am Dienstag läuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 18:00 Uhr