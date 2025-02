CDU und CSU wollen jetzt schnell Gespräche über neue Regierung

Berlin: Die CDU dringt bei der Bildung einer neuen Regierung auf Tempo. Fraktionsvize Spahn machte im Morgenmagazin von ARD und ZDF klar, dass es in dieser Woche erste Gespräche mit der SPD geben soll. Entscheidend sei jetzt der gemeinsame Wille, Deutschland wieder stark zu machen, so Spahn. CSU-Generalsekretär Huber sagte in der Bayern2 "Welt am Morgen", man müsse den Menschen wieder das Gefühl vermitteln, dass die Politik Probleme lösen kann. Deshalb müsse es jetzt schnell gehen. Die AfD sieht sich trotz fehlender Regierungsmöglichkeit im anhaltenden Aufwind. Parteichef Chrupalla sagte im Morgenmagazin, die AfD lege seit zwölf Jahren kontinuierlich bei Wahlen zu. Im Osten sei sie deutlich stärkste Kraft. Chrupalla stellt daher vor allem in Frage, ob sich etwa der sächsische Regierungschef Kretschmer von der CDU und andere ostdeutsche Ministerpräsidenten halten können.

