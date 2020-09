CDU und CSU wollen im Kampf gegen Kindesmissbrauch nachbessern

Bauernpräsident fordert Sperrzonen zur Eindämmung der Schweinepest

Berlin: Mit Blick auf den ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland hat Bauernpräsident Rukwied klar gemacht, dass die Eindämmung der Seuche höchste Priorität hat. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF forderte Rukwied vor, Sperrzonen in den betroffenen Gebieten in Brandenburg einzurichten. Bei einem Ausbruch in Tschechien habe man dort eine wildschweinfreie Zone geschaffen und so die Afrikanische Schweinepest eliminiert. Der Bauernpräsident unterstrich, dass er sich wegen der möglichen Einbrüche beim Export große Sorgen macht. Zwar sei Deutschland der Hauptmarkt für Schweinefleisch. Man sei aber auch die Abnehmer in Asien angewiesen, und dieser Markt könnte laut Rukwied wegbrechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 08:00 Uhr