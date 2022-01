CDU und CSU unterstützen zweite Amtszeit Steinmeiers

Das Wetter in Bayern: Nachlassende Niederschläge

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit wenig Sonne. Dabei von Norden her Schnee oder Schneeregen. Weiterhin lebhafter Wind. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, besonders in der zweiten Nachthälfte gelegentlich Schnee; Abkühlung auf Werte um 0 Grad. In den nächsten Tagen teils freundlich, teils bewölkt. Gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen. Tageshöchstwerte 1 bis 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.01.2022 11:45 Uhr