CDU und CSU starten in die Schlussphase des Europawahlkampfs

Berlin: CDU und CSU sind mit einer Kampfansage an die Ampel-Koalition in die heiße Phase des Europawahlkampfes gestartet. Eine Ampel in Europa reiche, sagte CDU-Generalsekretär Linnemann beim Parteitag in Berlin. CSU-Generalsekretär Huber erklärte, die Ampel sei am Ende und das müsse auch am 9. Juni klar werden. CDU-Parteichef Merz betonte, man gehe voller Zuversicht in den Wahlkampf. Es lohne sich, für Sicherheit, Freiheit und Wohlstand in Europa zu kämpfen. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede gesagt, der Frieden in Europa sei etwas Besonderes, die Demokratie keine Selbstverständlichkeit und die Vielfalt auf dem Kontinent einmalig. Es gelte, die europäischen Werte zu schützen - gerade vor Brandstiftern wie der AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 13:00 Uhr