CDU und CSU präsentieren gemeinsames Wahlprogramm

Holetschek ruft Fußball-Fans zur Vorsicht auf

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat anlässlich der Fußball-EM Stadionbesucher in München aufgerufen, sich an die Maskenpflicht zu halten. Er warnte, eine zu lasche Umsetzung der Vorgaben könne Auswirkungen auf die zukünftige Zulassung von Fans in der Bundesliga haben. Im BR erklärte der CSU-Politiker, die vier EM-Spiele mit je 14.500 Zuschauern seien ein Modellversuch. Wenn dabei etwas schief laufe, sehe er schwarz, dass der Profifußball in Zukunft vor vielen Zuschauern spielen kann. Die Stadt Augsburg hat nach den Ausschreitungen am Wochenende die Regeln verschärft. So wird die Maximilianstraße ab 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Außerdem darf ab 20 Uhr Alkohol außerhalb der Gaststätten weder gekauft noch konsumiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 23:00 Uhr