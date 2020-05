CDU und CSU lehnen Schutzschirm-Plan von Bundesfinanzminister Scholz ab

Maas fordert Polen und Tschechien zu vollständiger Grenzöffnung auf

Perl: Außenminister Maas hat Polen und Tschechien dazu aufgerufen, die Grenzen wieder vollständig zu öffnen. Bei einem Treffen mit seinem Luxemburger Amtskollegen Asselborn sagte der SPD-Politiker, er wünsche sich, dass beide Länder die Grenzkontrollen in absehbarer Zeit einstellen. Maas war anlässlich der Wiederzulassung des ungehinderten Grenzverkehrs zwischen Deutschland und Luxemburg nach Perl gekommen. In den nächsten Tagen soll auch die Grenze zu Dänemark wieder frei passierbar sein, bis zum 15. Juni wird es voraussichtlich auch an den Übergängen zur Schweiz, Österreich und Frankreich keine Kontrollen mehr geben. Ob in diesem Jahr doch noch Sommerurlaub am Mittelmeer oder in den österreichischen Alpen möglich ist, darüber will Maas ab Montag zunächst mit den Nachbarländern und anschließend mit Spanien, Italien und Kroatien verhandeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 23:00 Uhr