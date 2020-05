CDU und CSU lehnen Schutzschirm-Plan von Bundesfinanzminister Scholz ab

Tausende Menschen demonstrieren gegen Corona-Beschränkungen

München: Überwiegend friedlich sind im Freistaat die Demonstrationen gegen die corona-bedingten Auflagen verlaufen. In München protestierten auf der Theresienwiese 1000 Menschen gegen die Beschränkungen. Zahreiche weitere Demonstranten hatten sich außerhalb des abgesperrten Geländes versammelt. Einzelne Personen wurden in Gewahrsam genommen, einige wurden weggetragen. In Nürnberg fanden vier Demos mit mehreren Hundert Teilnehmern statt. Auch hier blieb es nach Polizeiangaben weitgehend friedlich. Ebenfalls ohne Zwischenfälle verlief die größte Kundgebung in Schwaben auf dem Augsburger Plärrer. Wie die Polizei dem BR sagte, beteiligten sich rund 500 Menschen. Im Großen und Ganzen hätten die Teilnehmer den Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. Entspannte Stimmung herrschte laut Polizei auch bei einer Demo auf den Mainwiesen in Würzburg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 19:00 Uhr