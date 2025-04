CDU und CSU geben künftige Minister bekannt

Berlin: Ein kleiner Parteitag der CDU entscheidet heute Nachmittag über den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag. Zu dem Treffen werden 160 Delegierte erwartet. CDU-Chef Merz will dabei auch die sieben Ministerinnen und Minister seiner Partei für das neue Bundeskabinett bekannt geben. Medien berichten bereits über einzelne Namen. So soll unter anderen die frühere CDU-Abgeordnete Reiche Wirtschaftsministerin werden und der Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei neuer Kanzleramtschef. In München tagt am Vormittag auch der CSU-Vorstand. Danach will Parteichef Söder die Namen der drei Kabinettsmitglieder seiner Partei nennen. Die SPD will erst das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung morgen abwarten - und dann ihre Ministerinnen und Minister vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 07:00 Uhr