CDU und CSU drängen auf schnelle Entscheidung in K-Frage

Berlin: Bei der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union soll es jetzt schnell gehen. Das haben sowohl CSU-Chef Söder als auch der Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, Dobrindt, erklärt. Dobrindt sagte im BR, die Entscheidung könne noch in dieser Woche fallen. Allerdings habe auch die Bundestagsfraktion der Union ein Mitspracherecht, so wie auch die Parteibasis. Dobrindt sprach sich klar für CSU-Chef Söder aus. Mit diesem habe die Union bessere Chancen bei der Bundestagswahl. Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Brinkhaus, sagte, beide, Laschet und Söder, seien gute Kandidaten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF plädierte auch er für eine schnelle Entscheidung. Die Union wolle jetzt mit der Kampagne für die Bundestagswahl beginnen. Dafür brauche es auch einen Spitzenkandidaten. In Berlin ist das CDU-Präsidium zusammengekommen, um über die Kanzlerfrage zu beraten. Die CSU trifft sich am Nachmittag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 09:00 Uhr