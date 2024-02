CDU und AfD können bei Berlin-Wahl mit leichtem Plus rechnen

Berlin: Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl können CDU und AfD mit einem leichten Plus rechnen. Das hat die Landeswahlleitung am Abend bekannt gegeben. Inzwischen sind fast alle Wahlbezirke ausgezählt. Bei SPD, Grünen und FDP deutet sich ein geringes Minus an im Vergleich zur Bundestagswahl vor zwei Jahren. Die Abweichungen liegen bei etwa einem Prozentpunkt. Der Berliner CDU-Landeschef Wegner sieht in dem sich abzeichnenden Ergebnis einen Aufruf an Bundeskanzler Scholz, den Kurs zu wechseln. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey unterstrich dagegen, dass die SPD nach aktuellem Stand weiter die stärkste Kraft bleibt. Diesmal gab es bei der Abstimmung in einem Fünftel der Wahlbezirke keine größeren Pannen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 22:30 Uhr