CDU und AfD fordern Kurswechsel nach Wahlwiederholung

Berlin: Die CDU sieht in den Verlusten der Ampel-Koalition bei der teilweise wiederholten Bundestagswahl in Berlin ein Signal für den Bund. Der Regierende Berliner Bürgermeister und CDU-Landeschef Wegner forderte Bundeskanzler Scholz zu einem Kurswechsel auf. Die AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Brinker verlangte ein Abrücken der Bundesregierung von - so wörtlich - "Deindustrialisierung, Heizungschaos und ungesteuerter Migration." Die gestrige Wahlwiederholung hat den Ampel-Parteien Einbußen eingebracht bei entsprechenden Zugewinnen für CDU und AfD. Das bundesweite Ergebnis der Bundestagswahl veränderte sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 13:00 Uhr