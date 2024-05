CDU streitet vor Parteitag über Umgang mit den Grünen

Berlin: Die Union streitet über den Umgang mit den Grünen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat zum Start des CDU-Bundesparteitags in der "Augsburger Allgemeinen" von einer Annäherung abgeraten. Er bezeichnete die Grünen als Hauptproblem in der Ampel-Koalition. Sie disqualifizierten sich mit ideologischer Politik, spalteten die Gesellschaft und stünden für Abschwung und Deindustrialisierung. Vorher hatten sich die CDU-Ministerpräsidenten Günther und Wüst offen für eine Zusammenarbeit mit den Grünen auf Bundesebene gezeigt. Beim dreitägigen Parteitag will die CDU ihr neues Grundsatzprogramm verabschieden. Heute steht zunächst die Wiederwahl von Parteichef Merz auf dem Programm, der ohne Gegenkandidaten antritt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 10:45 Uhr